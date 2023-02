Inter, da Buchanan a Bakker: il club vuole ringiovanire la rosa e ridurre il monte ingaggi

vedi letture

Durante la prossima estate l'Inter è pronta a ringiovanire la rosa e a diminuire il monte ingaggi. Secondo quanto riportato da Tuttosport Marotta e Ausilio stanno seguendo vari profili e il primo nome è quello di Tajon Buchanan del Bruges che potrebbe sostituire Denzel Dumfries. In caso di addio di Marcelo Brozovic, invece, piace sempre Yunus Musah del Valencia. C’è poi nel mirino Mitchel Bakker in caso di addio di Robin Gosens, mentre in difesa piacciono tantissimo Tiago Djalò e Benjamin Pavard. Per il resto sembra ormai già deciso il ritorno alla base di Giovanni Fabbian.