Ufficiale Il Monza saluta Caldirola: "Brianzolo DOC con 106 presenze in biancorosso, in bocca al lupo"

Luca Caldirola saluta il Monza. Il contratto del difensore classe '91 non è stato rinnovato ed il club brianzolo ha salutato oggi il giocatore: "Brianzolo DOC con 106 presenze in biancorosso, in bocca al lupo Luca Caldirola", ha scritto il Monza sui social.

Lo stesso Caldirola, attraverso i propri canali social, ha salutato il Monza ed i suoi tifosi

“Caro Monza, è arrivato il momento di salutarci, sinceramente immaginavo un finale diverso, ma a volte il calcio, così come la vita non va proprio come vorremmo. Sono stati anni intensi e pieni d’emozioni. Dalla serie B alla serie A, quel 29 maggio chi se lo dimentica? Poi vedere il Monza giocare nei più grandi stadi, la storica vittoria di San Siro, l’Europa sfiorata e mille altri momenti indimenticabili. Tutto grazie al presidente Berlusconi, uomo straordinario che ha permesso tutto questo e che ho avuto il piacere di conoscere. Vorrei ringraziare tutte le persone che nel quotidiano mi hanno aiutato, supportato e con cui ho condiviso momenti bellissimi. Allenatori, staff, fisioterapisti, dottori, camerieri, chef, magazzinieri e tutte le altre persone che mi hanno fatto vivere Monzello come una seconda casa.

Infine ringrazio voi tifosi, da piccolo ero anche io in quella curva e so l’amore che provate nei confronti dei colori biancorossi. Purtroppo avrei voluto salutarvi in maniera diversa, ma non ne ho avuto la possibilità. Quindi cari monzesi vi saluto con infinito affetto e a testa alta, consapevole di aver sempre dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo. Chissà magari un giorno le nostre strade si rincontreranno.

Grazie di cuore per questi anni bellissimi. Sarò per sempre uno di voi”.