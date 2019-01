© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Appena 7 presenze finora e la sensazione di non essere al centro del progetto dell'Inter come auspicato la scorsa estate quando ha rifiutato il trasferimento al Monaco: Antonio Candreva potrebbe davvero valutare di salutare l'Inter durante la finestra di gennaio, per giocare con continuità altrove. Non è un caso se intorno all'ala romana si registri un certo movimento, come le voci che lo vorrebbero al West Ham. L'ultima novità arriva dalla Turchia, dove secondo Fanatik Candreva sarebbe stato offerto al Fenerbahçe dal proprio agente. La squadra turca ha bisogno di rinforzi durante la finestra di mercato invernale e il numero 87 nerazzurro, 31enne, potrebbe rientrare nella lista dei possibili nuovi innesti. La dirigenza turca starebbe valutando l'opzione.