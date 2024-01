TMW Inter, De Vrij: "Ci tenevamo, vogliamo sempre vincere. Lautaro è diventato leader"

vedi letture

Stefan De Vrij, difensore olandese dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Napoli in Supercoppa Italiana: "Ci siamo detti quanto fosse importante un trofeo, ormai abbiamo tanta esperienza di giocare queste partite e c'è sempre più voglia di vincere partite come questa".

Come mai non siete riuscite a sviluppare il gioco che volevate?

"Tanti motivi, anche loro hanno preparato la partita. C'erano meno spazi dall'altra parte, anche noi abbiamo avuto un giorno meno di riposo e siamo stati meno precisi. Però siamo stati bravi a vincere".

Che significa avere uno come Lautaro davanti?

"Tantissimo. Io sono arrivato insieme a lui, è bellissimo vedere la sua crescita, in campo e fuori. È cresciuto tantissimo come leader, come capitano e come ragazzo è straordinario".