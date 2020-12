Inter, de Vrij: "In Europa qualcosa è andato storto. Ora concentriamoci sul campionato"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Inter Stefan de Vrij torna sull'eliminazione in Champions League e sul percorso europeo dei nerazzurri degli ultimi anni: "Qualcosa in Europa è evidentemente mancato, in tutto il percorso non è bastato ciò che abbiamo fatto in campo. Abbiamo lasciato qualcosa per strada, per esempio il non aver segnato contro lo Shakhtar. Ma anche in questo caso è inutile tornarci troppo su".

Inter troppo italiana e poco europea?

"No, stavolta è andata male, ma non perché ci manchi qualcosa per giocare la Champions. L’approccio nostro è uguale indipendentemente dalle competizioni. Avremmo voluto proseguire in Europa, ma ora cercheremo di fare bene in Coppa e campionato: il fatto di poterci concentrare solo su questo può diventare un vantaggio, ma dipenderà solo e soltanto da noi".