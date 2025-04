Ufficiale Novara, rinnovo fino al giugno 2027 per il capitano Roberto Ranieri

Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Roberto Ranieri per il prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2027. Il capitano, che ha da poco tagliato il traguardo delle 300 gare tra i professionisti e delle 100 in maglia azzurra, vestirà i nostri colori per altre due stagioni.

ROBERTO RANIERI, LA BIO - Nato a Treviglio il 29 aprile 1997 ha iniziato il suo percorso professionale nelel giovanili dell'Atalanta, per puoi vivere esperienze in prestito a Cosenza, Alessandria, Teramo, Imolese e Renate. Dal luglio 2022 è nelle fila del Novara. Per un totale, in carriera, di 286 presenze in Serie C e 6 gol.

SERIE C, 35ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 5 aprile

Ore 15:00 - Giana Erminio-Trento

Ore 17:30 - FeralpiSalò-Lumezzane

Ore 17:30 - Novara-Arzignano Valchiampo

Ore 17:30 - Pergolettese-Virtus Verona

Domenica 6 aprile

Ore 15:00 - Vicenza-Union Clodiense

Ore 17:30 - Caldiero Terme-Atalanta U23

Ore 17:30 - Pro Patria-Alcione Milano

Ore 17:30 - Renate-Triestina

Lunedì 7 aprile

Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Pro Vercelli

Ore 20:30 - Padova-Lecco

Classifica - Vicenza 77, Padova 76, Feralpisalò 65, Albinoleffe 53, Trento 53, Renate 53, Atalanta U23 50, Giana Erminio 49, Virtus Verona 48, Alcione 45, Novara 45 (-2 punti), Arzignano Valchiampo 4, Lecco 40, Pergolettese 39, Lumezzane 39, Pro Vercelli 36, Triestina 33 (-5 punti), Pro Patria 29, Caldiero Terme 26, Union Clodiense 21