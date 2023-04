Inter, Dimarco: "Per un mese e mezzo ho convissuto con la pubalgia. Ora finalmente sto bene"

Ai microfoni di Inter TV, Federico Dimarco ha parlato del successo nerazzurro sulla Juventus grazie ad un suo gol: "Nelle ultime tre gare con la Juve ci era mancato il gol nelle prime occasioni create. Stasera ci siamo riusciti e abbiamo portato a casa la vittoria".

Nei suoi cinque gol, quattro sono arrivati grazie ad assist di Barella.

"Non lo sapevo, ma bene così (ride, ndr)".

Sta ritrovando la miglior condizione dopo l'infortunio.

"Per un mese e mezzo ho convissuto con la pubalgia: non ce la facevo più, ho cercato gradualmente di recuperare la condizione e adesso sto bene".

Il regalo per Barella l'ha deciso?

"Non ancora, rimane tra me e lui (ride, ndr)".