Inter, il primo compito di Baccin è risolvere la questione Dimarco. L'esterno è in scadenza

Dario Baccin è stato promosso nuovo direttore sportivo dell'Inter, raccogliendo il testimone di Piero Ausilio. E per il dirigente, spiega Tuttosport, c'è già da fare. La priorità è risolvere la questione Dimarco.

Adeguare e allungare il contratto di Dimarco, la priorità

L'esterno sinistro, 29 anni, è in scadenza di contratto con l'Inter che può avvalersi della facoltà di esercitare l'opzione fino al 2028. Dimarco ha recentemente cambiato agente ed è attualmente seguito da Arturo Canales. Il suo ingaggio è fin qui inferiore ad altri senatori come Barella e Calhanoglu ed è meno della metà di Lautaro Martinez. L'obiettivo pertanto è di avere uno status economico al livello dei migliori. Legittimo, considerando il suo rendimento in nerazzurro che l'ha portato ad essere premiato come miglior giocatore dell'ultima Serie A. Attualmente l'ingaggio di Dimarco è di 4 milioni.