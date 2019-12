Inter, duello Alonso-Emerson per la fascia. Prosegue la trattativa Vidal

La Juventus resta naturalmente superiore, ma è imperfetta, punta forte la Champions ed è caduta in modo pesante contro la Lazio. Due volte. Ecco perché Conte crede allo scudetto. Nondimeno il mercato di gennaio può rivelarsi determinante per riuscire a mettere un freno all’egemonia bianconera. Se è vero che la sessione invernale risulta povera, altrettanto lo è l’abilità di Marotta di agire in quella povertà, entro quei margini tanto stretti. L’Inter necessita di un esterno duttile e abile in entrambe le fasi, oltre che di un centrocampista che porti qualità, abitudine e gol. Per il resto ci si muoverà tra opportunità e trattative complesse da sbloccare in vista di giugno.

Per la fascia il profilo di Marcos Alonso resta quello più idoneo per caratteristiche, ma non per il prezzo che ne fa il Chelsea: 35 milioni più bonus. I nerazzurri al massimo arrivano a 20 e al contempo osservano pure l’ex Roma Emerson Palmieri. Entrambi giocano a sinistra, lo spagnolo ha vinto la Premier con Conte, l’azzurro conosce bene la Serie A. L’alternativa rimane Darmian che in ogni caso ha già un accordo con Marotta per giugno.

In mezzo il desiderio fortissimo è evidentemente Vidal. Arturo non ha ancora garanzie di titolarità da Valverde che, d’altra parte, vorrebbe trattenerlo a Barcellona. C’è distanza tra richiesta (25) e offerta (12) che gli uomini mercato pervenire hanno formulato in prestito con obbligo di riscatto a specifiche (e non banali) condizioni. Il piano B porta a Weigl del Dortmund o a Matic dello United appena rientrato da un infortunio. Per Kulusevski c’è fiducia e anche forte determinazione, ma portarlo immediatamente a Milano è missione assai complicata per le troppe parti in gioco e la stessa volontà del ragazzo di proseguire il percorso con i ducali fino all’estate.

Con il rientro di Sanchez e l’esplosione di Esposito, eventuali modifiche in attacco verranno apportate solo in caso di (probabile) partenza di Politano. L’ex Sassuolo ha ormai capito che di non avere possibilità alcuna di andare all’Europeo qualora dovesse restare in nerazzurro. Occhio ad Atalanta e Fiorentina che in estate stava per chiudere con un’offerta da 25 milioni più bonus. Matteo preferirebbe un club di livello più alto e da qui nasce la suggestione da non sottovalutare che porterebbe a uno scambio con Llorente. Manco a dirlo, un altro fedelissimo di Antonio Conte. Così come Giroud, altro giocatore del Chelsea che ha ottenuto il via libera per acquistare già a gennaio. La punta francese, in scadenza di contratto e pronto a firmare da free agent per un nuovo club, ha di fatto confermato il suo addio ai blues e l'Inter c'è.