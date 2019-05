Inter, Emerson Palmieri obiettivo per Conte. Via Dalbert

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla caccia al terzino sinistro per l'Inter. Il nome caldo sembra quello di Emerson Palmieri del Chelsea, ovvero un giocatore che conosca già la Serie A e che magari sia già abituato agli schemi dell'obiettivo numero uno del club per la panchina, ovvero Antonio Conte. Resterà nei ranghi nerazzurri Kwadwo Asamoah, in uscita c'è invece l'ex nizzardo Dalbert.