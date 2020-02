© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell'Inter Christian Eriksen parla anche del derby di Milano, una sfida che fino ad oggi ha visto solo in TV. A Londra con il Tottenham ne ha vissuti tanti, ma quello di Milano sarà diverso, afferma il danese: "Qui c’è tutto lo stadio che canta, ci sarà tanto rumore, sarà bellissimo". Eriksen parla anche del Milan: "Non temo nessuno. Siamo in una posizione di classifica migliore, anche se nei derby può succedere di tutto".