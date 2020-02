vedi letture

Inter, Eriksen verso la panchina con la Lazio. Chance per lui in Europa

Sembra profilarsi un'altra panchina dal primo minuto per Christian Eriksen, colpo del mercato di gennaio dell'Inter. Il danese ex Tottenham è in ritardo di condizione e per questo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel big match contro la Lazio Antonio Conte dovrebbe puntare ancora sul tridente di centrocampo composto da Vecino, Brozovic e Barella. Probabile, invece, che Eriksen possa trovare una maglia da titolare giovedì prossimo nel match di Europa League contro il Ludogorets.