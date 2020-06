Inter, Godin giura fedeltà: "Non voglio andarmene, resto per aiutare la squadra a vincere"

Diego Godin, difensore dell'Inter, intervistato dal Corriere dello Sport e da AS, chiude ad una possibile partenza al termine della stagione e giura fedeltà all'Inter: "La verità è che queste notizie sul mio futuro lontano da Milano mi sorprendono molto. La società si fida di me e mi sento a casa, la mia intenzione è rispettare il contratto e godermi questa avventura in Italia con la maglia nerazzurra. Sono venuto qui per aiutare il club a vincere nuovi titoli il prima possibile. Non voglio andarmene, non ho parlato con nessuno di questa ipotesi. Resterò qui e farò tutto quello che è necessario per aiutare a la squadra. Se i dirigenti saranno contenti del mio rendimento, la mia esperienza all’Inter potrà proseguire".