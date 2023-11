Inter, il calendario dei rientri: Sanchez l'ultimo a tornare in Italia, sarà alla Pinetina venerdì

Sky Sport fa il punto in casa Inter a quattro giorni dal big match di domenica sera contro la Juventus. Inzaghi attende il rientro alla Pinetina dei sudamericani per tornare a lavorare con il gruppo al completo. Nel frattempo si sono aggregati i nazionali italiani e Asllani, mentre domani toccherà a de Vrij, Dumfries, Arnautovic e Thuram. L'ultimo a ritornare venerdì sarà Alexis Sanchez, preceduto di qualche ora da Lautaro Martinez e Carlos Augusto.

La coppia d'attacco non si tocca: Thuram e Lautaro Martinez dal 1'

Sempre secondo la tv satellitare, Acerbi e Barella, impiegati con continuità in Nazionale da Luciano Spalletti saranno regolarmente al loro posto mentre il cileno Sanchez, ultimo a rientrare in Italia dalla lunga trasferta sudamericana, non verrà utilizzato, se non a gara in corso. Tutto porta dunque verso la conferma della formazione tipo con Thuram e Lautaro Martinez regolarmente al centro dell'attacco.

Calhanoglu completamente recuperato e reduce da una settimana di riposo

Hakan Calhanoglu al contrario ha goduto di una settimana piena di riposo, per la felicità di Simone Inzaghi. Il regista nerazzurro infatti era stato esonerato dagli impegni della Turchia prima per un'infezione alle vie aeree, smaltita, poi per il parto della moglie: giorni di riposo utilissimi per uno dei calciatori più spremuti dal tecnico piacentino in questa prima fase della stagione.