© foto di Federico Gaetano

L'Inter è la candidata numero uno per l'acquisto di Nicolò Barella e nonostante la concorrenza sia abbastanza agguerrita i nerazzurri sperano di poter prendere il centrocampista classe 1997 durante la prossima estate. I rapporti con l'agente, Alessandro Beltrami, lo stesso di Nainggolan, sono ottimi e proprio il belga è lo sponsor principale per il giovane italiano che secondo quanto riportato da Fcinternews.it preferirebbe l'Inter a tutte le altre pretendenti.

L'offerta - Il Cagliari vuole 50 milioni di euro ma l'Inter punta a inserire alcune contropartite tecniche per far scendere il prezzo fino a 30 milioni. Lorenzo Gavioli (2000) piace da tempo ai sardi, così come Facundo Colidio (2001) e soprattutto Davide Merola (2000). Possibile che nelle prossime ore ci sia un contatto tra le parti per provare a trovare l'accordo.