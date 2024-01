Inter, Inzaghi: "Monza di valore. Cambio modulo? In futuro può essere una soluzione"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha presentato ai canali ufficiali del club la prossima di campionato contro il Monza, ultimo impegno per i nerazzurri prima della trasferta araba in Supercoppa italiana e soprattutto la prima gara dopo un girone d'andata chiuso a 48 punti: "Sappiamo che abbiamo avuto un ottimo percorso nel girone d'andata, la squadra è ambiziosa e sappiamo che non sarà semplice ma vogliamo confermarci con un ottimo girone di ritorno".

Che gara si aspetta domani?

"Una partita difficile, contro un avversario di valore, che ha un ottimo tecnico e ha dei giocatori che sono stati importanti per l'Inter come D'Ambrosio, Gagliardini e Carboni, che rivedremo con piacere. Sappiamo che il Monza è un avversario di valore".

Il cambio di modulo, come visto nel finale della gara con l'Hellas, è una soluzione esclusivamente a gara in corso?

"Beh, chiaramente col Verona nell'ultimo quarto d'ora ho cambiato e avevamo tre attaccanti in campo insieme. In questo momento la sto usando come opzione a gara in corso, ma un domani può anche essere una soluzione".

Cosa dicono gli ottimi numeri dell'Inter?

"Che è una squadra che ha lavorato bene in queste 19 partite, che ha impattato le gare nel migliore dei modi e ci ha creduto fino alla fine. I buoni approcci e i finali di partita dicono questo".

Solo nove reti in diciannove partite: la solidità difensiva dell'Inter non è una questione di individualità…

"La squadra lavora bene, lavora di squadra. Tutti insieme. Abbiamo cambiato diversi assetti e abbiamo avuto qualche infortunio, ma i principi non sono cambiati al di là degli uomini e abbiamo difeso bene".

Domani avrà a disposizione anche Dimarco e Buchanan.

"Sì, chiaramente manca l'allenamento di oggi. Federico sta sicuramente molto meglio, è recuperato e ci ha già dato un apporto nella parte finale della gara col Verona. Tj è un giocatore giovane, con una discreta esperienza alle spalle: ci vorrà un po' di tempo per inserirlo, ma ha fatto tre allenamenti molto molto importanti da quando è arrivato".