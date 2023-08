Inter, Inzaghi: "Non facile cambiare tanto. Thuram e Lautaro? Sono stati bravi"

Ai microfoni di Inter TV, Simone Inzaghi elogia la sua Inter, vittoriosa per 2-0 sul Cagliari: "I ragazzi sono stati molto bravi. Avevo chiesto una partita seria, concentrata e l'abbiamo approcciata subito nei migliore dei modi contro una squadra aveva fatto moilto bene all'esordio. Sono molto soddisfatto".

Un risultato importante, che aumenta le certezze della squadra.

"Veniamo da una buona preparazione, i ragazzi lavorano molto bene giornalmente e quello è l'importante. Siamo soddisfatti per le due vittorie, ma sappiamo che il percorso è lungo e impegnativo".

Negli allenamenti insiste molto sulla grinta, la sua Inter ha lottato su ogni palla.

"Abbiamo fatto una fase di non possesso molto buona, giocando centralmente dalle fasce in quella di possesso. I ragazzi mi sono piaciuti molto".

Lautaro e Thuram hanno giocato ancora insieme, come li valuta?

"Sono stati bravi loro due e anche Arna quando è entrato, così come col Monza. Hanno fatto un'ottima gara e devono continuare a lavorare in questo modo. Aspettiamo Sanchez che deve rifinire la condizione, ma sin qui ha lavorato molto bene".

Dumfries è sempre più protagonista, con grande voglia di fare e un gol segnato.

"Denzel è stato bravissimo, ma tutti i quattro quinti e tutta la squadra. Denzel e Dimash iniziano, Carlos e Cuadrado sono entrati benissimo e spero di averli tutti in buona condizione come ora".

Allena una nuova Inter, dopo i tanti cambiamenti, ed è una sfida importante per lei. Quando si sente affascinato dall'idea di ricreare le giuste alchimie?

"Per un allenatore cambiare 10-11 giocatori non è facile. Rivedere l'Inter in campo in questo modo dà soddisfazione ma il merito è dei ragazzi, che si stanno impegnando molto. Speriamo di arrivare con tre vittorie alla sosta delle Nazionali".