Inter, Inzaghi: "Sarà una brutta nottata, non si dormirà. Mi assumo tutte le responsabilità"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha commentato a Dazn la sconfitta esterna contro lo Spezia: "C'è delusione, sarà una nottata brutta però martedì abbiamo un ottavo di finale. Una sconfitta così fa male, è arrivata con modalità diversa dalle altre: abbiamo messo in campo tutto, probabilmente ci voleva più cattiveria nel cercare il gol. Nel primo tempo non dovevi andare negli spogliatoi 0-0, poi sappiamo com'è il calcio che non fa sconti. Non ci sta che l'Inter perda con lo Spezia, non si dormirà ma abbiamo il dovere di andare avanti. Per quanto riguarda la sconfitta, mi prendo le responsabilità. I ragazzi hanno messo tutto quello che avevano in campo, dovevamo essere più cinici: è questo il calcio. C'è un trend negativo in trasferta, per quanto riguarda la prestazione abbiamo tenuto bene il campo, ma il risultato non ci soddisfa".

