Milan, Allegri scommette su Loftus-Cheek: rilancio o addio? La Lazio resta vigile

Dopo due stagioni a corrente alternata, il Milan è pronto a dare una nuova chance a Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, arrivato dal Chelsea tra grandi aspettative, ha vissuto un esordio positivo con Stefano Pioli - culminato con 10 gol al primo anno - ma è poi crollato nella scorsa stagione, complice una lunga serie di problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento con Fonseca e Conceição.

Ora, però, è il momento della verità. Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina coincide con una forte volontà di rilanciare il classe ’96, che il tecnico livornese e il nuovo d.s. Igli Tare considerano una mezzala ideale per lo scacchiere rossonero. "Loftus-Cheek è uno dei centrocampisti più completi d’Europa", ha dichiarato Tare, sottolineando come il suo valore tecnico non sia mai stato messo in discussione.

Il punto debole resta il fisico: già al Chelsea il giocatore aveva convissuto con frequenti stop muscolari, motivo per cui i Blues decisero di cederlo. Al Milan sarà cruciale una gestione accurata dal punto di vista atletico. Allegri ha intenzione di lavorare su di lui per tutta l’estate, trasformandolo in un elemento centrale del nuovo progetto.

In questo periodo non sono mancati i sondaggi da altri club, tra cui la Lazio, dove c'è Sarri con cui Loftus-Cheek visse la sua stagione migliore. Ma al momento, il Milan è deciso a puntare ancora su di lui.