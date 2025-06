Tchaouna va al Burnley con Koleosho. Dopo un anno per la Lazio era già un esubero

Tutto pronto per l'inizio dell'avventura di Loum Tchaouna al Burnley. Con l'eliminazione della Francia Under 21 dall'Europeo di categoria per mano della Germania, il calciatore transalpino classe 2003 può ora completare gli ultimi dettagli circa il suo trasferimento dalla Lazio al club neopromosso in Premier League. Una operazione da 14 milioni di euro più bonus per un calciatore che un anno fa fu pagato circa otto milioni di euro e che nell'ultima (e unica) stagione trascorsa nella Capitale agli ordini di Marco Baroni non è mai stato un titolare.

Ala destra che compirà 22 anni il prossimo 8 settembre, Tchaouna è sbarcato in Italia nell'estate 2023 grazie alla Salernitana. L'ottimo impatto che ebbe col campionato italiano alla prima stagione gli valse la chiamata della Lazio e ora quella dei clarets, club con cui firmerà un contratto valido per le prossime cinque stagioni. Si metterà a disposizione di Scott Parker, ex centrocampista di Chelsea, Tottenham e West Ham che da qualche anno ha iniziato con successo la carriera da allenatore. E completerà e un attacco che tra gli altri è composto anche dall'italiano Luca Koleosho, tra i protagonisti dell'ultima cavalcata in Championship conclusa con 100 punti dopo aver conquistato con largo anticipo la promozione.

La sua avventura in Italia si concluderà dopo 72 presenze in due anni e otto gol complessivi. Nella Lazio di Baroni non è però mai stato un titolare e dopo aver sfiorato l'addio già a gennaio - destinazione PSV Eindhoven - ora è giunto il momento di salutare una società che ha necessità di vendere prima di mettere a segno qualche nuovo colpo in entrata. Va nell'ambizioso Burnley, il secondo acquisto di questa finestra di calciomercato dopo il portiere Max Weiss.