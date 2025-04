Inter, Inzaghi: "Sempre rimasti in partita in modo determinato. I ragazzi hanno dato tutto"

vedi letture

Dopo il pareggio nel derby, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Siamo sempre rimasti in partita in modo determinato, abbiamo meritato un risultato positivo contro un'ottima squadra con grandi qualità individuali. Ci voleva massima attenzione, siamo stati lucidi dopo lo svantaggio. Ci vorrà un buon apporto alla fine del mese per andare in finale. Dovevamo gestire i giocatori, ne avevamo 14 di movimento. I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano".

Potevate fare di più in fase offensiva? Come ha visto Correa con Thuram?

"Sono stati bravissimi nel sacrificarsi. I portieri sono stati bravissimi, all'ultimo con le due occasioni per noi avremmo potuto fare meglio, ma Maignan è stato bravissimo. Il Milan è un'ottima squadra, avremmo meritato di più probabilmente, ma li rispettiamo molto perché possono sempre creare pericoli offensivi".