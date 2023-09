Inter, Inzaghi: "Thuram meritava il gol, sono felice per lui. Tutti si sacrificano"

A margine della larga e convincente vittoria contro la Fiorentina, Simone Inzaghi ha affidato così la sua analisi ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo approcciato molto bene la gara. Conosciamo le qualità della Fiorentina: inizialmente siamo stati nelle nostre posizioni, poi siamo stati bravi a tenere il vantaggio continuando a giocare e ad attaccare".

La nuova Inter mostra sicurezza fiducia e tranquillità.

"Abbiamo fatto tre partite nel migliore dei modi, abbiamo lavorato molto bene anche in ritiro, nonostante il fuso orario e le temperature elevate. C'è grandissimo spirito, è solo l'inizio e vogliamo continuare così".

Arrivano segnali incoraggianti anche dalla fase difensiva

"I ragazzi stanno facendo bene tutte e due le fasi: del non possesso sono contento, perché si sacrificano tutti, non soltanto i difensori".

Anche stasera è emersa un'attitudine importante, e nel secondo tempo siete rientrati bene in campo.

"Assolutamente sì, la Fiorentina fa del possesso palla una grandissima arma, ma noi siamo stati bravi e organizzati nelle distanze. Abbiamo fatto un'ottima fase di non possesso".

Thuram ha trovato il suo primo gol: come giudica la sua serata?

"Molto bene. Ha fatto un pre-campionato ottimo, nelle prime due gare di campionato mi dispiaceva non avesse segnato, perché lo meritava. È un giocatore generoso che lavora per la squadra, sono contento che abbia coronato la sua prestazione con un gol".

Anche Lautaro ha regalato l'ennesima prestazione di altissimo livello.

"È uno dei nostri leader, al di là dei gol sono contento di come lavora per la squadra e del fatto che sia sempre a disposizione dei compagni".

Lui e Thuram stasera si sono cercati e trovati.

"Sono stati bravissimi, ha fatto bene anche Arnautovic quando è entrato. Dopo la sosta avremo a disposizione tutti gli effettivi, compresi Acerbi, Sanchez e Sensi che per noi sono elementi importanti".