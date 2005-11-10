Inter, Jones: "Non sono d'accordo con le critiche post Madrid. Ho anche preso una traversa..."

L’Inter aspetta il rientro di Curtis Jones, uno dei tre acquisti inglesi dell’estate. Per ora, il centrocampista ex Liverpool non ha ancora conquistato un posto al sole ed è stato indicato tra i peggiori in campo nella sconfitta in casa del Real Madrid: “È giusto che i tifosi abbiano le loro opinioni sulle mie prestazioni. Però, se guardo la partita di Madrid, penso di aver avuto il maggior numero di tiri. Ho creato più di chiunque altro in squadra, sono stato molto coinvolto. Ho colpito la traversa e quasi segnato.

Dipende da come la vedi, rispetto ad altre partite in cui i tifosi pensano abbia giocato meglio. Non sono molto d’accordo con le critiche post Madrid. Anche con la Roma non credo che la squadra abbia giocato granché bene fino al primo gol.

Ci saranno partite in cui giocheremo tutti bene, me compreso, e segneremo gol: sarà una grande gioia. Però ci saranno anche squadre con cui non giocheremo così bene. Io posso assicurare che non sarò mai timido o spaventato, non voglio essere un giocatore che ha sempre una via d’uscita facile. Voglio prendere rischi”.