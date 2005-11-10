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Inter, a te il Como. E intanto l'infermeria nerazzurra inizia a svuotarsi

Marta Bonfiglio
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Marta Bonfiglio
Oggi alle 07:00Serie A
08.11.2026 07:00Serie A
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Archiviata la vittoria in Champions League di martedì sera, l'Inter alle 18.00 ospiterà a San Siro il Como di Cesc Fabregas.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

C'è un silenzio particolare che accompagna le ore prima di una partita importante. È quello dei cancelli di Appiano Gentile, dei campi che tornano a svuotarsi dopo l'ultimo allenamento, degli sguardi di un allenatore che nella testa ha già immaginato mille volte la partita. Oggi alle 18, quando San Siro accenderà le sue luci, l'Inter si troverà davanti il Como di Cesc Fabregas, una squadra che non concede distrazioni e che arriva a Milano con l'ambizione di chi non vuole recitare il ruolo della comparsa.
Dopo la vittoria in Champions League a Rotterdam che ha risollevato il morale nerazzurro, Cristian Chivu ha ricevuto buone notizie anche dall'infermeria.

Tornano gli inglesi

La più importante riguarda John Stones e Curtis Jones. Entrambi gli inglesi hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo e viaggiano verso la convocazione per la sfida di oggi pomeriggio, anche se la decisione definitiva arriverà soltanto dopo le ultime valutazioni dello staff tecnico. Due recuperi preziosi, soprattutto in prospettiva futura, che restituiscono al tecnico nerazzurro alternative. Non ci saranno invece Lautaro Martinez e Luis Henrique, ancora indisponibili e destinati a rientrare dopo la sosta. Un'assenza, quella del capitano, che continua a pesare, ma che Thuram e Pio Esposito saranno chiamati a compensare sul campo.

Dubbi

Restano poi tre interrogativi nella testa di Chivu. Sulla corsia destra Spence sembra in vantaggio su Diouf, mentre a sinistra Dimarco parte davanti a Carlos Augusto. In mezzo al campo, invece, è una corsa a tre: Zielinski, Mkhitaryan e Sucic si contendono una maglia, con quest'ultimo al momento favorito.
Dopo la bella reazione vista in Europa contro il Feyenoord, l'Inter vuole ripartire anche in campionato. Il Como è un bel test per dimostrare di essere ancora la più forte in Italia.

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