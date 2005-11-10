Chivu aspetta la sua Premier Inter: Spence è già una certezza, ora tocca a Jones e Stones

La Premier Inter è pronta a prendere forma. Dopo un avvio di stagione condizionato dagli infortuni, Cristian Chivu spera finalmente di poter contare contemporaneamente sui tre rinforzi inglesi arrivati durante il mercato estivo: Djed Spence, Curtis Jones e John Stones. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il primo a imporsi è stato Spence. Dopo aver recuperato la condizione fisica, l'esterno ha conquistato spazio nelle rotazioni nerazzurre, disputando da titolare le ultime tre partite prima della sosta. Tra derby, Feyenoord e Como, l'ex Tottenham ha mostrato una crescita evidente, servendo tre assist nelle ultime due gare e diventando un riferimento sulla fascia. Resta da monitorare l'affaticamento muscolare accusato durante gli impegni con l'Inghilterra, che gli ha impedito di giocare contro la Croazia.

Jones verso una maglia da titolare contro l'Atalanta

Tra i tre inglesi, Curtis Jones è probabilmente il giocatore sul quale Chivu ha riposto le maggiori aspettative. Il tecnico lo ha voluto fortemente durante il mercato estivo, individuando nell'ex Liverpool un centrocampista completo, capace di abbinare qualità tecnica, inserimenti e intensità. Proprio quest'ultimo aspetto rappresenta una priorità per l'allenatore nerazzurro, intenzionato ad aumentare il ritmo della squadra soprattutto in Champions League. Jones, fermato da un problema fisico durante la prima sosta per le nazionali, era già tornato in panchina contro il Como. La pausa gli ha consentito di proseguire il recupero ad Appiano Gentile e ora punta a ritrovare spazio. La trasferta contro l'Atalanta potrebbe rappresentare l'occasione per tornare titolare, anche grazie al lavoro svolto nelle ultime settimane.

Stones, rientro da gestire: Chivu ha bisogno della sua esperienza

Discorso differente per John Stones, il cui percorso all'Inter è stato rallentato dall'infortunio accusato nella prima partita da titolare contro l'Udinese. Il difensore inglese ha ripreso ad allenarsi ed era già disponibile in panchina contro il Como, ma lo staff tecnico intende gestirne il ritorno con particolare attenzione per evitare nuove ricadute. Chivu conta sulla sua esperienza internazionale e sulla capacità di garantire solidità al reparto arretrato, anche considerando la necessità di avere alternative affidabili per affrontare i numerosi impegni stagionali. La ripresa del campionato potrebbe dunque segnare una svolta per l'Inter: Spence ha già dimostrato il proprio valore, mentre Jones e Stones sono chiamati a completare quell'inserimento che finora gli infortuni hanno impedito. L'obiettivo di Chivu è chiaro: portare in nerazzurro l'intensità e l'abitudine ai grandi appuntamenti della Premier League.