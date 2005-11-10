Il centrocampo è finora il reparto che ha dato maggiori garanzie a Cristian Chivu. Tra gerarchie consolidate e rotazioni, l'allenatore dell’Inter ha sempre potuto contare su alternative affidabili. Proprio in questo scenario, scrive La Gazzetta dello Sport, prende quota l'ipotesi Curtis Jones dal primo minuto nella sfida di Bergamo contro l'Atalanta in programma questa sera.

Jones, 64 giorni dopo: Chivu pensa al rilancio

Per il centrocampista inglese potrebbe essere arrivato il momento di tornare protagonista. L'ultima apparizione risale al 19 settembre, contro la Roma, prima dello stop per infortunio. Finora Jones ha collezionato una sola presenza da titolare in campionato, ma ha lasciato segnali incoraggianti soprattutto nella gara contro il Napoli, quando il suo ingresso nella ripresa si rivelò prezioso. Progressione, qualità nel palleggio, costruzione e capacità di finalizzare: caratteristiche che Chivu considera importanti e che rendono l'inglese una risorsa preziosa in vista del fitto calendario prenatalizio. Resta comunque aperto il ballottaggio con Sucic e Mkhitaryan.

Le altre scelte: Zielinski assente, torna Stankovic

In mezzo al campo non si toccano Barella e Calhanoglu, con il turco confermato in cabina di regia. Assente invece Zielinski, alle prese con un problema alla pianta del piede. Filtra comunque ottimismo sul suo recupero in vista dell'impegno di Champions League contro lo Stoccarda, in programma mercoledì. Buone notizie, infine, da Stankovic: il figlio d'arte sarà regolarmente in panchina a Bergamo.