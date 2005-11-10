Inter, Kolarov: “Chi è subentrato non ha fatto una prestazione da professionista ma da campione”

Al termine della sfida tra Bologna e Inter vinta dai nerazzurri in rimonta per 1-3 il vice allenatore della formazione lombarda Aleksander Kolarov è intervenuto a Inter TV per commentare il successo. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un grande secondo tempo, nel primo eravamo un po’ lenti sulle regressioni. Per fortuna abbiamo avuto una buona reazione nel secondo tempo e abbiamo portato a casa una vittoria importante per noi”.

Kolarov ha poi parlato anche degli ingressi dalla panchina, decisivi per la rimonta vincente: “I ragazzi che sono subentrati non ci hanno mai dato nessun dubbio, abbiamo sempre avuto grande fiducia in loro. Carlos ha fatto un gran gol, sono tutti giocatori importantissimi per noi anche se non partono dall’inizio. Sono prestazioni non da professionisti ma da campioni. Cerchiamo sempre di ripetere quello che facciamo in allenamento, non è facile ripetersi ma oggi ci siamo riusciti”.