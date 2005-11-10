Venezia-Inter, Juan Jesus ritrova vecchi compagni: l'abbraccio con Chivu e Kolarov
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Daniele Najjar
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28.10.2026 18:44Serie A
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Capitano del Venezia anche stasera data l'assenza di Busio dal 1', Juan Jesus gioca da ex contro l'Inter. E prima dell'inizio della gara il brasiliano ne ha approfittato per abbracciare due vecchi compagni: Cristian Chivu e il suo vice, Aleksandar Kolarov.
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