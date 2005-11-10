Bologna-Inter, a breve la conferenza stampa di Cristian Chivu

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Bologna-Inter, a breve la conferenza stampa di Cristian ChivuLive TMW
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Leonardo Nevischi
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Oggi alle 20:00Serie A
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17.10.2026 20:00Serie A
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Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo dell’Inter sul Bologna nella settima giornata della Serie A 2026/27 (1-3 il risultato finale firmato dalle reti di Pobega, Thuram, Augusto e Bonny), è intervenuto Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.
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