Inter, Kolarov chiarisce subito il suo ruolo: "Mi trovo benissimo come terzo centrale di sinistra"

vedi letture

Prima intervista da calciatore dell'Inter rilasciata da Aleksandar Kolarov. Il calciatore serbo, nel corso del botta e risposta con la tv ufficiale del club, ha innanzitutto chiarito la sua posizione nel 3-5-2 di Conte: "Ora - ha dichiarato - mi trovo benissimo come terzo centrale di sinistra, l'ho fatto a Roma e al City con Guardiola. Visto che l'Inter ha sempre il possesso palla mi trovo bene lì".

Kolarov ha poi ricordato che anche in passato è stato più volte vicino all'Inter: "È vero che un paio di volte sono stato vicino all’Inter ma finalmente sono riuscito ad arrivare. Per me è stata una scelta facile e Conte ha sicuramente influito tanto, lui quando era in Inghilterra ha vinto subito e l’anno scorso, quando è arrivato qui, ha cambiato il volto dell’Inter. Mi auguro che potremo fare bene tutti insieme e provare a vincere".