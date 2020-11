Inter, la quarta punta è una necessità: Giroud o Milik per accontentare Conte

La quarta punta da affidare ad Antonio Conte è una vera e propria priorità per i dirigenti dell'Inter in vista del prossimo mercato di gennaio. Se rimane in lista un nome come quello di Gervinho, gli obiettivi più importanti portano ai nomi di Olivier Giroud e Arkadiusz Milik. Il primo vuole lasciare il Chelsea perché non trova spazio agli ordini di Lampard; il secondo vive da separato in casa a Napoli ma ha un prezzo comunque alto nonostante il contratto in scadenza nel 2021. In ogni caso, Pinamonti non ha convinto il tecnico e dunque l'acquisto di una punta da alternare ai titolari è necessaria per completare l'organico nerazzurro. A riportarlo è Tuttosport.