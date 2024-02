Inter, Lautaro: "Avevamo bisogno di questi tre punti. Thuram? Attaccante incredibile"

vedi letture

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha commentato così, ai microfoni di Sky, il successo per 1-0 ai danni della Juventus.

Quando una squadra vuole vincere lo scudetto fa prestazioni così?

"Era una gara molto importante, per il nostro percorso e per la classifica. Affrontavamo la squadra che ci stava dietro, avevamo bisogno dei tre punti e li abbiamo presi. Abbiamo fatto noi la gara, possiamo migliorare e sono contento per questa vittoria conquistata in casa".

Thuram rappresenta le caratteristiche migliori di Dzeko e Lukaku: vi trovate alla grande?

"E' così, è un attaccante incredibile e completo. Si impegna tantissimo in allenamento e abbiamo trovato un giocatore importante per il nostro gioco. Cercheremo di proseguire su questa squadra, non è facile giocare con queste squadre che si difendono basse. Complimenti a lui e agli altri compagni, hanno fatto tutti un'ottima partita".

Sentivi questa partita più delle altre?

"Le sento tutte uguali le partite, con la ultima in classifica, la prima e la seconda. Sono contento, cerco di dare il massimo per questa maglia, per dare una mano ai compagni e per rendere felici i tifosi".

Tra poco ricomincia la Champions: sarà importante coinvolgere tutti e anche te dovrai riposare.

"Sicuramente. Siamo coinvolti tutti, il gruppo è unito e la squadra è forte. Sono contento e tranquillo per questa cosa. Giocando ogni 3 giorni è difficile, ma cercheremo di recuperare e di andare avanti sempre".