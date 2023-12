Inter, Lautaro Martinez: "Dopo 89 presenze di fila mi devo fermare. Sono dispiaciuto"

"Dopo 89 presenze di fila purtroppo sono costretto a fermarmi e quindi sono dispiaciuto di non poter aiutare domani i miei compagni, per qualche giorno riposo forzato per recuperare e tornare il prima possibile". Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, sul proprio account Instagram commenta lo stop che lo costringerà a saltare le prossime due gare di campionato.

"Sono molto dispiaciuto di come è andata la partita di mercoledì sera, la Coppa Italia è una competizione a cui teniamo tanto visto che abbiamo vinto le ultime due edizioni, avremmo voluto proseguire nel cammino, la squadra ha dato tutto affinchè potesse succedere. Ora focus totale sugl'altri importantissimi obiettivi rimasti", ha chiosato il Toro nerazzurro.