Inter, Lautaro: "Tutti capiscono cosa significhi vestire questa maglia. Stiamo crescendo"

L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Salisburgo che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: "Sono queste le partite dove a volte quelli che sono in panchina possono essere importanti. Hai bisogno di energie e chi entra deve aiutare. Anche nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, poi nel secondo siamo stati un po' più puliti nel gioco e siamo riusciti a vincere".

Quanto è importante passare con due giornate di anticipo?

"Tanto, vuol dire che l'Inter sta maturando tanto. Stiamo crescendo e in questo percorso con il mister stiamo capendo come si deve giocare qui all'Inter. I nuovi hanno capito subito cosa significa vestire questa maglia. Siamo contenti di essere passati con due turni di anticipo".

Ora il Frosinone, poi la sosta. Al rientro tanti altri scontri diretti.

"A volte sembra che il calendario sia contro di noi ma dobbiamo adattarci. La sosta fa perdere energie, quando torneremo penseremo a quello che dovremo fare in campionato e in Champions League".

Questo periodo è il migliore per te in carriera?

"Questo periodo è molto importante per me, sto vivendo bene sia dentro che fuori dal campo. Il merito è anche della mia famiglia".