Dopo il 3-1 al Napoli, Romelu Lukaku ha parlato a InterTV. "Abbiamo vinto tutti insieme. Sono molto contento per la vittoria di oggi, anche per i tifosi. I tre punti di oggi danno un segnale a tutti: stiamo lavorando bene, oggi abbiamo giocato una bella gara. I record personali? Non ci penso: voglio solo che l'Inter vinca. Devo continuare a lavorare. Siamo una squadra giovane. Fuori dal campo abbiamo fatto una cena di squadra, io e Lautaro ci vediamo molto spesso: ciascuno di noi conosce bene la famiglia dell'altro. L'Atalanta? Il nostro mister farà il suo planning e cercheremo di vincere", riporta FcInterNews.it.