Live TMW Inter, Marotta: “La scelta di Chivu è stata facile. Giocatori in scadenza? Decideremo insieme”

In conferenza stampa al termine di Inter-Hellas è intervenuto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta

Se dovesse scegliere il momento più bello?

"Quello che credo abbia segnato un solco importante. Abbiamo capito che potevamo farcela contro la Roma. Avevamo iniziato lo sprint finale e c'erano gli auspici per arrivare alla vittoria finale. Come la vittoria contro il Como ha segnato il passaggio in finale di Coppa Italia".

Che sapore ha questa giornata?

"Vincere è sempre difficile in qualsiasi competizione. E' merito di tutti, e vincere il campionato è una competizione a tappe. La vittoria dello scudetto è frutto di una grande cultura del lavoro della squadra e di Chivu. E' la vittoria del coraggio e delle motivazioni".

Ci racconta se vi siete detti qualcosa lei e il mister?

"Con Cristian ci parliamo tuttii i giorni, io e tutto lo staff. Abbiamo avuto la convizione di poter strappare un traguardo. La metafora col Giro d'Italia è significativa perché tappa dopo tappa avevamo la consapevolazza di dire 'siamo forti'. La squadra è cresciuta nel corso degli anni, e questo ciclo ha portato alla conquista di 9 trofei, 2 finali di Champions...".

Qual è il futuro dei giocatori in scadenza?

“Oggi registriamo che ci sono alcuni giocatori che vanno in scadenza e l’anagrafe parla ma hanno grandi valori. Non abbiamo ancora deciso ma lo faremo insieme. L’età è un aspetto importante ma valuteremo. Tutti i svincolati meritereste ero la riconferma ma bisogna prendere le decisioni per il bene dell’Inter”

Quanto è contento di aver scelto Chivu?

“La scelta è stata facile, lui aveva tante qualità: ha giocato nell’Inter e sapeva cosa voleva dire la vittoria, ha fatto un’esperienza a Parma da non dimenticare e aveva tutte le qualità. La scelta è stata coraggiosa ma il coraggio è sempre da tenere in considerazione”.

Com’è riuscita a ripartire la squadra?

“In questi anni ci siamo allenati a gestire momenti difficili. Anche le sconfitte servono per migliorare. Oggi abbiamo un gruppo che ha molta esperienza. Penso a Lautaro Barella e Bastoni e non solo”.