Inter Media, nuove obbligazioni per 75 milioni: "Proventi per finanziare scopi aziendali"

vedi letture

Nuovo comunicato da parte di Inter Media and Communication S.p.A. "Annunciamo che è stata valutata con successo un'offerta istituzionale di 75 milioni in valore capitale complessivo di nuovi titoli obbligazionari senior secured al 4,875%, con scadenza al 2022, al prezzo di emissione del 93%. I proventi netti saranno utilizzati per finanziare gli scopi aziendali generali dell'Inter - si legge nella nota - The New Notes (ovvero il nome del bond) sarà emesso dall'emittente seguendo quanto stabilito il 21 dicembre 2017 con "Indenture) e formerà una sola classe insieme al bond da 300 milioni di euro ("Existing Notes") per tutti gli scopi previsti da "Indenture")".