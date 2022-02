Inter-Milan, "solo" 10.000 euro di multa a Lautaro Martinez: niente squalifica per il Toro

Sospiro di sollievo in casa Inter dopo il poleverone che si era levato in merito al presunto sputo di Lautaro Martinez a Theo Hernandez negli attumi finali del derby di sabato. Il giudice sportivo non ha infatti squalificato l'argentino, al quale è stata comminata una multa di 10.000 € "per avere, al 50° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto reiteratamente ad un calciatore avversario espressioni insultanti, mentre quest’ultimo abbandonava il recinto di giuoco; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".