Inter, Mkhitaryan e Dimarco i più vicini al rinnovo. Entro due settimane gli annunci

Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco saranno i primi due annunci ufficiali dell'Inter per quel che riguarda i rinnovi di contratto. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club nerazzurro sta portando avanti i discorsi con diversi giocatori, pronti a legarsi a lungo alla società di viale della Liberazione, con la firma di Lautaro Martinez che certamente è quella più attese.

Il centrocampista armeno e l'esterno italiano sono però quelli più vicini alla fumata bianca, con le due ufficialità che potrebbero arrivare anche entro la fine del 2023, al massimo nella prima settimana del prossimo anno.

Le parole dell'agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano.

"Stiamo parlando tutti i giorni con l’Inter, abbiamo una relazione spettacolare con loro. Da anni sono in rapporto con l’Inter, perché sono procuratore di Hector Cúper e quindi in tutta la vita ho parlato tanto con l’Inter. Ora ho una bellissima relazione con tutta la dirigenza. Lautaro Martinez è molto felice di stare all’Inter e parliamo di tutto, il rapporto è molto vivo. Ma non posso dirti 'domani vado per la firma' perché per ora stiamo parlando giorno dopo giorno e le cose procedono bene. Quello che posso dirti per ora è questo: Lautaro è molto felice e dobbiamo lavorare affinché il futuro di Lautaro sia legato a quello dell’Inter. Però, per adesso, tranquillità".