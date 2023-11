Inter, non solo Konaté: nel mirino dei nerazzurri anche Santiago Giménez e Nikola Krstovic

Gazzetta.it conferma che Karim Konaté, punta ivoriana classe 2004 di proprietà del Salisburgo, è un profilo molto gradito alla dirigenza dell'Inter, ma non certo l'unico nome sul taccuino di Ausilio e Marotta. Nelle settimane scorse, in occasione di Monza-Lecce, il ds ha visionato dal vivo Nikola Krstovic, centravanti rivelazione dei salentini. Montenegrino, classe 2000, ha caratteristiche che intrigano, anche se molto dipenderà dalle condizioni economiche richieste.

Piace anche il messicano Santiago Giménez, già a quota 13 gol in 11 giornate di Eredivisie con la maglia del Feyenoord. La concorrenza è notevole, non ultima quella della Lazio, ma l'Inter si è mossa chiedendo informazioni al club olandese, ed è a tutti gli effetti iscritta alla corsa. Per lui anche una doppietta in Champions, all'esordio, e proprio contro i biancocelesti di Maurizio Sarri.

L'obiettivo della dirigenza nerazzurra è svecchiare il reparto offensivo, considerata l'età di Arnautovic e Sanchez: l'investimento più importante dell'estate dovrebbe dunque arrivare davanti, dove i soli Lautaro e Thuram potrebbero non bastare a coprire i tre fronti su cui verosimilmente i nerazzurri saranno impegnati. In questo momento ben 18 delle reti segnate dai nerazzurri in stagione portano la firma di argentino e francese, con Çalhanoğlu terzo nella classifica marcatori 'interna'. Un centro per Sanchez, mentre Arnautovic aspetta ancora di 'bagnare' il suo ritorno.