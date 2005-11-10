TMW Inter, il Panathinaikos fa sul serio per De Vrij: lui ci pensa, i dettagli dell'offerta

Il futuro di Stefan De Vrij all'Inter resta più che mai incerto. Il difensore deve ancora comunicare la sua decisione definitiva in merito al prossimo passo da compiere in carriera, ma intanto le offerte non gli mancano e alcune in particolare lo stanno facendo riflettere in queste ore. De Vrij potrebbe continuare a giocare lontano dalla Serie A e dalla Grecia c'è chi sta premendo per convincerlo.

Il Panathinaikos in particolare ha messo sul piatto una proposta allettante per il giocatore: contratto intorno ai 2 milioni a stagione, con la promessa di avere un ruolo chiave nella squadra che sta nascendo. De Vrij non ha chiuso all'ipotesi e ci sta pensando, fonti vicine al club greco parlano di attesa per provare ad accelerare in queste ore.

Su De Vrij non mancano le proposte anche dall'Arabia Saudita, mentre con l'Inter stessa ci sono stati contatti per proseguire assieme oltre alla scadenza ormai prossima del suo contratto, che terminerà il prossimo 30 giugno (leggi qui i dettagli raccontati ieri da Gianluca Di Marzio su TMW). Il centrale olandese ha appena terminato la sua ottava stagione consecutiva all'Inter, visto che è arrivato in nerazzurro dalla Lazio nell'estate 2018. Ha compiuto 34 anni lo scorso febbraio.