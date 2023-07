Inter, prima offerta al West Ham per Scamacca. Sul tavolo 20-22 milioni a titolo definitivo

vedi letture

Il futuro di Gianluca Scamacca potrebbe essere all'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club nerazzurro avrebbe formulato una prima offerta ufficiale al West Ham da 20-22 milioni di euro per prelevare l'attaccante dal club inglese a titolo definitivo. Difficile che gli ultimi vincitori della Conference League accettino subito la proposta, ma intanto è certamente un primo passo per regalare a Simone Inzaghi l'attaccante per completare il reparto, dopo gli addii di Edin Dzeko e Romelu Lukaku e l'arrivo di Marcus Thuram.

Sorpasso sulla Roma.

Nelle scorse settimane era certamente la Roma il club che più degli altri aveva manifestato l'intenzione di riportare il centravanti in Serie A, visto che anche lo stesso Scamacca aveva affermato di voler tornare in giallorosso, società dove aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico, ma l'offerta dei capitolini, come noto, non andrebbe oltre il prestito con diritto di riscatto e per questo c'è da registrare, per adesso, il sorpasso dell'Inter sulla squadra di Jose Mourinho.

Un solo anno in Premier?

Un anno fa Scamacca aveva lasciato la Serie A per trasferirsi in Premier League, con il West Ham che aveva investito circa 40 milioni per prendere l'attaccante italiano, ma complici anche diversi infortuni il giocatore non è riuscito a imporsi e la sua avventura oltremanica potrebbe dunque terminare dopo appena 12 mesi. L'Inter va sul serio, la Roma è avvisata, in attesa della prima risposta ufficiale del club inglese.