Inter, ricordi Erick Thohir? L'ex presidente premia Bezzecchi in Indonesia

Da San Siro a Mandalika, passando per oltre dieci anni di politica e sport indonesiano. Erick Thohir è tornato per qualche secondo davanti agli occhi dei tifosi italiani in un contesto molto diverso da quello dell’Inter: è stato infatti l’ex presidente nerazzurro a consegnare il trofeo a Marco Bezzecchi, vincitore del Gran Premio d’Indonesia di MotoGP. Il pilota dell’Aprilia ha trionfato davanti a Raul Fernandez e Jorge Martin, con quattro moto della casa di Noale ai primi quattro posti.

Da presidente dell’Inter a ministro dello Sport

Per gli interisti Thohir resta soprattutto il volto di una fase di transizione. L’imprenditore indonesiano entrò nell’Inter nel 2013, rilevando la maggioranza da Massimo Moratti e diventando presidente del club. Tre anni dopo l’ingresso di Suning ne ridimensionò progressivamente il ruolo, fino all’uscita definitiva dall’azionariato nel 2019. Un periodo senza trofei per la prima squadra, nel passaggio dalla gestione Moratti alla proprietà cinese.

Nel frattempo la carriera di Thohir ha preso tutt’altra direzione. Dal 2023 guida la Federcalcio indonesiana e nel 2025 è stato nominato ministro della Gioventù e dello Sport del suo Paese. È in questa veste che si è presentato sul podio di Mandalika. E per una curiosa coincidenza il premiato era proprio un italiano: Bezzecchi, protagonista di una domenica che per qualche istante ha riportato anche un vecchio presidente dell’Inter nelle cronache sportive di casa nostra.