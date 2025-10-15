Idzes difende Erick Thohir: "Da lui abbiamo ricevuto sempre il miglior supporto"

Jay Idzes, difensore del Sassuolo e della nazionale indonesiana, prende le difese del presidente della Federcalcio, Erick Thohir. L'ex numero uno dell'Inter è stato preso di mira sui social dopo il flop dell'Indonesia nelle qualificazioni ai Mondiali, questo nonostante tutti gli sforzi per allestire una rosa competitiva, naturalizzando molti giocatori prevalentemente olandesi, ma con discendenze indonesiane:

"Normalmente non pubblico messaggi di questo tipo ma ho sentito che in questo caso si doveva fare, visto che ho visto molti commenti negativi e soprattutto riguardo al sig. Thohir e alla sua squadra.

Quello che molti non vedono è quanto fanno dietro le quinte per assicurarsi che tutto sia ben curato per noi giocatori. Con la loro potenza, ci forniscono le migliori condizioni possibili fuori dal campo, così possiamo concentrarci completamente sulle nostre prestazioni in campo.

Condividiamo tutti il sogno di elevare l'Indonesia a un livello superiore e rappresentare la nostra nazione sulla scena della Coppa del Mondo. Anche se siamo rimasti a corto di qualificazione per il 2026, abbiamo già raggiunto importanti traguardi di cui andare orgogliosi. Raggiungere questa fase delle qualificazioni e assicurarsi la qualificazione diretta per la Coppa d'Asia 2027 sono grandi passi avanti, segnali che il nostro progetto sta andando nella giusta direzione. Il progresso richiede tempo, e mentre la strada non è mai facile, ogni passo ci avvicina a dove vogliamo essere.

Come tutti voi, sento la delusione quando i risultati non vanno come vogliamo noi. Ma questo fa parte del calcio. Il successo non avviene da un giorno all'altro, piuttosto è un percorso costruito su lezioni, impegno e crescita. Quello che posso dire con certezza è che noi, come giocatori, abbiamo sempre ricevuto il miglior supporto e professionalità possibile sotto la guida di Mr. Thohir, permettendoci di concentrarci appieno sul dare il meglio assoluto per questo bellissimo paese.

Ora più che mai, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Continuate a credere, continuate a sognare e continuate a stare con noi, perché credo davvero che questo sia solo l'inizio di qualcosa di grande".