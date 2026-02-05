Thohir a cena a Milano con Galliani, Marotta e Suwarso: "Discusso dello sviluppo del calcio"
Erick Thohir, ex presidente dell'Inter, nella serata di ieri è stato a cena a Milano insieme a grandi protagonisti del calcio mondiale. Questo il messaggio dello stesso Thohir sui propri profili social:
"Mentre sono stato a Milan per il meeting dei Giochi Olimpici Invernali 2026, ho trovato anche il tempo per ritrovare gli amici del mondo del calcio. Fra questi il presidente della FIFA Gianni Infantino, l'ex Ceo del Milan e attuale ad del Monza Adriano Galliani, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ed il presidente del Como Mirwan Suwarso. In questo incontro abbiamo discusso molto degli sviluppi del calcio mondiale".
