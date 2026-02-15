Thohir fa visita a Marotta, incontro in sede: "Forza Inter per sempre"

Erick Thohir in queste ore ha incontrato il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione a Milano. Una visita di cortesia, per l'ex numero uno del club nerazzurro, immortalata dal diretto interessato sui suoi social:

"Incontro con il presidente e Ceo dell'Inter Giuseppe Marotta a Milano. Che l'Inter continui a fare prestazioni e vincere titoli. Forza Inter, per sempre", ha scritto Thohir su Instagram.