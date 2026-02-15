Thohir fa visita a Marotta, incontro in sede: "Forza Inter per sempre"
Erick Thohir in queste ore ha incontrato il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione a Milano. Una visita di cortesia, per l'ex numero uno del club nerazzurro, immortalata dal diretto interessato sui suoi social:
"Incontro con il presidente e Ceo dell'Inter Giuseppe Marotta a Milano. Che l'Inter continui a fare prestazioni e vincere titoli. Forza Inter, per sempre", ha scritto Thohir su Instagram.
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l'orgoglio della Juve i sorrisi del derby d'Italia
