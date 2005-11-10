Inter, San Siro applaude dopo tanta attesa: al 73' esordisce Djed Spence
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Simone Lorini
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Oggi alle 19:39Serie A
autore Simone Lorini
10.10.2026 19:39Serie A
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Djed Spence è una delle tante note positive della serata nerazzurra: al 73' di Inter-Parma l'inglese, uno degli acquisti top della Serie A in estate, ha fatto il suo esordio con la maglia della squadra di Chivu. Entusiasti i tifosi di casa, che evidentemente avevano tanta voglia di vedere all'azione uno dei nuovi volti della squadra campione d'Italia.
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