Inter su Solet, c'è l'apertura del difensore. Ora serve trattare con l'Udinese

Nelle scorse ore è arrivata l'ammissione di Piero Ausilio, ds dell'Inter, che ha parlato dell'interesse nerazzurro per Oumar Solet dell'Udinese: "Dietro qualcosa faremo, ve lo confermo. Dobbiamo intervenire anche solo a livello numerico, perché Darmian e Acerbi sono in scadenza. Solet è tra quelli che seguiamo, ha fatto bene in Italia. Come lui, però, ce ne sono anche altri. Ci presenteremo con un bel difensore per l'inizio della stagione".

Secondo Sky sport nelle ultime ore è arrivato un via libera di massima da parete del giocatore all'Inter, che ora dovrà sedersi al tavolo delle trattative con l'Udinese per trovare la quadra sul cartellino del difensore. Un incontro in questo senso potrebbe andare in scena già la prossima settimana.

A proposito di Solet, il responsabile del mercato del club friulano Gianluca Nani nelle scorse ore aveva così parlato: "Solet è uno dei calciatori che ci chiedono, ma non è l’unico. L'Inter? È una delle squadre che non ce l’ha chiesto. Immagino che possa piacere, ma non c’è trattativa. Altre squadre hanno chiesto informazioni concrete, ma le cifre non le dico: le trattative si fanno riservatamente. Ad oggi non c’è nulla in chiusura, solo interesse per lui e per altri calciatori. Mi preoccuperei se non mi chiamasse nessuno".