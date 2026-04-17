Inter, Thuram: "Bellissimo respirare questa atmosfera, ecco cosa ho detto a Palestra"
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Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della sfida col Cagliari: "Momento bellissimo, dobbiamo fare ancora punti per vincere il campionato ma è bellissimo respirare questa atmosfera. Palestra? Gli ho detto di continuare così, perché è un giocatore forte".
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