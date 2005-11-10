Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Darmian: "Thuram mi ha detto che al Mondiale a furia di stare in panchina si è sentito me"

Darmian: "Thuram mi ha detto che al Mondiale a furia di stare in panchina si è sentito me" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:23Serie A

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Inter Matteo Darmian ha ricordato la sua lunga esperienza in nerazzurro, soffermandosi sugli allenatori avuti, sul futuro della squadra e sul rapporto con alcuni ex compagni.

Cosa le hanno lasciato Conte, Inzaghi e Chivu?

"Con Conte è stato più semplice inserirmi perché lo conoscevo già dalla Nazionale. Mi ha trasmesso una mentalità vincente e ha gettato le basi del ciclo. Inzaghi ha dato continuità lasciandoci più libertà in campo: dispiace non aver vinto ancora di più, ma siamo sempre stati competitivi. Chivu ha trovato un gruppo forte, ma in un momento delicato dal punto di vista psicologico. Ha capito subito che, prima ancora della tattica, serviva ritrovare equilibrio mentale".

Quanto può andare avanti questa Inter con lo stesso zoccolo duro?

"Ancora a lungo perché conta la qualità. Questi giocatori vivono di Inter, conoscono perfettamente l'ambiente e sanno cosa serve per vincere. Anche grazie a loro, tutti i nuovi arrivati riusciranno a inserirsi senza problemi. Chi arriva trova uno spogliatoio senza grandi egoismi e con un'unità d'intenti incredibile. È la forza dell'Inter e può durare per tanti anni".

Chi è l'amico che si porterà dietro per la vita?

"Con tutto il gruppo italiano ho legami che vanno oltre il calcio. E poi cito Marcus Thuram: è francese, ma in fondo anche lui è un po' italiano. Mi ha detto che, a furia di restare in panchina al Mondiale, si è sentito un po' Darmian..."

Solo con TIMVISION hai DAZN e Prime in promo a soli 19,99€ per i primi 3 mesi. Attiva ora online!
Articoli correlati
Darmian: "Avrei voluto fare un altro anno all'Inter. Ora valuto offerte, vorrei restare... Darmian: "Avrei voluto fare un altro anno all'Inter. Ora valuto offerte, vorrei restare in Italia"
Darmian, dopo l'Inter ancora Serie A? Il Torino ci pensa, ma non subito Darmian, dopo l'Inter ancora Serie A? Il Torino ci pensa, ma non subito
Darmian: "Futuro? Voglio giocare ancora perché mi sento bene. Sicuramente in Italia"... Darmian: "Futuro? Voglio giocare ancora perché mi sento bene. Sicuramente in Italia"
Altre notizie Serie A
Braglia: "Fiorentina è a posto già all'80%. Mancano gli esterni d'attacco" Braglia: "Fiorentina è a posto già all'80%. Mancano gli esterni d'attacco"
Pep Guardiola dice no all'Italia: "Sono onorato, ma in questo momento non me la sento"... Pep Guardiola dice no all'Italia: "Sono onorato, ma in questo momento non me la sento"
Leao: "Dissi di no all'Inter. Maldini decisivo per portarmi al Milan, se ti chiama... Leao: "Dissi di no all'Inter. Maldini decisivo per portarmi al Milan, se ti chiama lui..."
Il nuovo Di Francesco: "È passata l'epoca del Di Francesco integralista, cerco di... Il nuovo Di Francesco: "È passata l'epoca del Di Francesco integralista, cerco di migliorarmi"
Lazio, l'Arabia resta un miraggio per Romagnoli. I risvolti sulle mosse di mercato... Lazio, l'Arabia resta un miraggio per Romagnoli. I risvolti sulle mosse di mercato
Rafael Leao: "Ho parlato con il Milan di cessione. Mi ha aiutato tanto, ma..." Rafael Leao: "Ho parlato con il Milan di cessione. Mi ha aiutato tanto, ma..."
Roma, gli ostacoli da superare per Nusa. Alternative Bahoya, El Mala e Leweling Roma, gli ostacoli da superare per Nusa. Alternative Bahoya, El Mala e Leweling
Frosinone, Fini: "Dovevo tornare. Quest'anno ce la giocheremo con tutti a testa alta"... TMWFrosinone, Fini: "Dovevo tornare. Quest'anno ce la giocheremo con tutti a testa alta"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'offerta della Juve per il rinnovo di Vlahovic non c'è più. A giugno il serbo ha rifiutato un biennale che lo avrebbe reso, di nuovo, il più pagato in rosa. Ora dipende solo da lui, ma dovrebbe accettare le condizioni dei bianconeri
Primo piano
Immagine top news n.0 Pep Guardiola dice no all'Italia: "Sono onorato, ma in questo momento non me la sento"
Immagine top news n.1 Rafael Leao: "Ho parlato con il Milan di cessione. Mi ha aiutato tanto, ma..."
Immagine top news n.2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
Immagine top news n.3 Guardiola val bene una attesa. Ma altrimenti dove può andare nei prossimi anni?
Immagine top news n.4 Atletico Madrid, rifiutate tutte le offerte per Matteo Ruggeri. Anche di Liverpool e Tottenham
Immagine top news n.5 Juve, attacco decimato per lo Standard Liegi ma Openda sempre in uscita
Immagine top news n.6 Maldini: “Aspettiamo Guardiola”. Se Pep dice no, c’è Pirlo: il retroscena su Ancelotti e il nuovo corso azzurro
Immagine top news n.7 Modric rinnova con il Milan, Camarda anche. Dalla Francia arriva Diawara
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Kolo Muani, Kessie e non solo: la Juve non accelera. E il problema è anche legato agli esuberi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Como su Kean: il miglior italiano acquistabile per la Champions e non solo
Immagine news podcast n.2 Sarà un passaggio di consegne, comunque vada: Spagna-Argentina, Yamal-Messi. 19 anni dopo il bagnetto
Immagine news podcast n.3 Spence è l'obiettivo numero uno dell'Inter: sarà buona la terza? Servono 30 milioni
Immagine news podcast n.4 Uno scippo tira l'altro: Pellegrini dopo Celik? Massara e la sua vendetta nei confronti della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, Brambati: "Difficoltà sul mercato? Le hanno anche big come Juve e Inter"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Cobolli Gigli: "Vlahovic minestra riscaldata, Zirkzee più di Kolo Muani"
Immagine news Altre Notizie n.3 Atalanta, Fabrizio Ferrari: "A Sarri servirà del tempo e non so se..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pep Guardiola dice no all'Italia: "Sono onorato, ma in questo momento non me la sento"
Immagine news Serie A n.2 Leao: "Dissi di no all'Inter. Maldini decisivo per portarmi al Milan, se ti chiama lui..."
Immagine news Serie A n.3 Il nuovo Di Francesco: "È passata l'epoca del Di Francesco integralista, cerco di migliorarmi"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, l'Arabia resta un miraggio per Romagnoli. I risvolti sulle mosse di mercato
Immagine news Serie A n.5 Rafael Leao: "Ho parlato con il Milan di cessione. Mi ha aiutato tanto, ma..."
Immagine news Serie A n.6 Roma, gli ostacoli da superare per Nusa. Alternative Bahoya, El Mala e Leweling
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Aumentano le richieste per Todisco dell'Avellino: piace anche a Catania e Foggia
Immagine news Serie B n.2 Coda: "In Serie C solo per un progetto vincente. Punto ancora alla B"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, doppia cessione in vista: poi gli assalti a Valzania e Giordano
Immagine news Serie B n.4 La Cremonese piazza il colpo Pontisso: operazione da circa 2 milioni
Immagine news Serie B n.5 Palermo, colpo per la fascia: arriva Bozzolan in prestito dalla Reggiana
Immagine news Serie B n.6 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle venti formazioni di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Catania sogna il colpo a centrocampo: gli etnei sull'ex Napoli Diego Demme
Immagine news Serie C n.2 "Più marketing che calcio, ma Ronaldinho può dare tanto a livello umano". Il pensiero di Filipponi
Immagine news Serie C n.3 Spezia, accordo con il 2009 Chira per il rinnovo. Ma andrà a giocare al Parma
Immagine news Serie C n.4 Pescara, l'arrivo di Ujkaj chiude le porte a Fiorillo. Sul portiere si muove la Sampdoria
Immagine news Serie C n.5 Spezia, tegola Cassata: frattura all'angolo mandibolare per il centrocampista
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, operato Gori per la frattura alla mano destra: intervento perfettamente riuscito
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Spagna-Argentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Spagna-Argentina, chi conquisterà la Coppa del Mondo 2026?
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inghilterra-Argentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Due Europei son meglio di uno. E possono dare slancio al rinnovamento degli stadi
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Ferraresi rinnova fino al 2028. L'attaccante sarà girata in prestito al Bologna
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Como Women scalda i motori per la stagione alle porte: prima amichevole con la Juve
Immagine news Calcio femminile n.4 Chiba, la prima giapponese ad approdare alla Juve Women: "Qui per vincere titoli"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Como Women tessera Simonetti: la centrocampista ha firmato un contratto biennale
Immagine news Calcio femminile n.6 L'attacco della Juventus Women parla giapponese: Chiba ha sottoscritto un accordo biennale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Guardiola il salvatore, Infantino l’alleato: siamo messi così
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 24 luglio 2020, si infiamma il mercato dell'Inter: il padre di Messi compra casa a Milano
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto Oulaï alla Fiorentina
Newsticker
19/07 Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari: la Roja conquista il Mondiale
19/07 Questa sera per la finale del mondiale è attesa un’audience tv di due miliardi di spettatori
19/07 Spagna-Argentina, finalissima tra due economie in crescita
19/07 «È stato un mondiale epocale, il calcio non sarà più lo stesso»
18/07 Inghilterra-Francia 6-4, spettacolo a Miami: Saka trascina i Tre Leoni, Mbappé entra nella storia